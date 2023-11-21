Elazığ'da belediyeye ait otobüs durağının camları kırıldı

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Mustafa Temizer Parkı Caddesi Hayır Çarşısı önündeki belediyeye ait otobüs durağının camları kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kırıldı. Elazığ Belediyesi ekipleri durakların camlarını yenilemek için çalışma başlattı.

Elazığ'da şehir magandaları belediyeye ait otobüs durağının camlarını kırdı.

Olay, Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Prof. Dr. Mustafa Temizer Parkı Caddesi Hayır Çarşısının önündeki durağın camları kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kırıldı. Gece geç saatlerde meydana geldiği tahmin edilen olayı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için çalışma başlatılırken, Elazığ Belediyesi ekipleri duraklarının camlarını yenilemek için çalışma başlattı. - ELAZIĞ