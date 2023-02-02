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Elazığ'da belediye ekipleri kar mesaisinde

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Elazığ'da belediye ekipleri kar mesaisinde Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında araçlar yollarda kalırken, belediye ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Elazığ'da belediye ekipleri kar mesaisinde

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan kar yağışı sonrasında araçlar yollarda kalırken, belediye ekipleri ise çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı kar yağışı, Elazığ genelinde etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Yoğun kar sonrasında bazı araçlar yollarda kalırken, Elazığ Belediyesi ekipleri ise çalışmalara başladı. İş makineleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmaların aralıksız bir şekilde süreceği bildirildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bölgemizde hava çok bulutlu ve yer yer kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren ise kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, çığ tehlikesi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - Güncel

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