Elazığ'da Bayramda Cadde ve Sokaklar Boş Kaldı

Elazığ'da Bayramda Cadde ve Sokaklar Boş Kaldı
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Elazığ'da Bayramda Cadde ve Sokaklar Boş Kaldı
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Elazığ'da Kurban Bayramı nedeniyle şehir merkezi sessizliğe bürünürken, vatandaşlar tatil için park ve köylere akın etti. Cadde ve sokaklar boş kaldı, Gazi Caddesi'nde trafik görülmedi.

Bayramda cadde ve sokaklar boş kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramı dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, şehir merkezi sessizliğe büründü.

Elazığ'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, park ve köylere akın etti. Vatandaşların tatil veya pikniğe çıkması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar ise sessizliğe büründü. Bir çok İş yerlerinin kapandığı kent merkezinde sessizlik hakim olurken, çarşı merkezine çıkan vatandaşlar ise boş caddelerde rahat bir şekilde gidecekleri yerlere ulaştı. Elazığ'da trafiğin en yoğun yaşandığı Gazi Caddesi'nde ise trafiğinin olmaması dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
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