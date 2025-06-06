Elazığ'da Bayramda Cadde ve Sokaklar Boş Kaldı

Bayramda cadde ve sokaklar boş kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Kurban Bayramı dolayısıyla cadde ve sokaklar boş kalırken, şehir merkezi sessizliğe büründü.

Elazığ'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen aileler, park ve köylere akın etti. Vatandaşların tatil veya pikniğe çıkması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar ise sessizliğe büründü. Bir çok İş yerlerinin kapandığı kent merkezinde sessizlik hakim olurken, çarşı merkezine çıkan vatandaşlar ise boş caddelerde rahat bir şekilde gidecekleri yerlere ulaştı. Elazığ'da trafiğin en yoğun yaşandığı Gazi Caddesi'nde ise trafiğinin olmaması dikkat çekti.