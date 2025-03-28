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Elazığ'da Bayram Coşkusu: Geleneksel Etkinlikler Yapıldı

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Elazığ'da İsmet Paşa İlkokulunda düzenlenen geleneksel bayramlaşma etkinliği, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Tiyatro oyunları, yarışmalar ve hediyeleşme ile dolu olan etkinlikte öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı.

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ELAZIĞ - - Elazığ'da İsmet Paşa İlkokulunda geleneksel bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte gönüllerince eğlenen öğrenciler hediyeleşip hatıra fotoğrafı çekti.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İsmet Paşa İlkokulu yönetimi ve öğretmenleri geleneksek bayramlaşma etkinliği düzenledi. Her sene büyük coşkuyla düzenlenen etkinliğe bu sene de yoğun ilgi vardı. Etkinlikler kapsamında tiyatro oyunları, çuval yarışı, kaşıkla yumurta ve halat çekme yarışmalarına katılım sağladı, müzik eşliğinde gönüllerince oynadı. Ardından öğretmen ve öğrenciler bayramdan önce hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayram etkinliğinde gönüllerince eğlendiklerini dile getiren öğrencilerden Eymen Turgut, "Bugün öğretmenimiz anlamlı bir etkinlik hazırladı. Çok mutluyuz. Harçlıklarımızı aldık. Tiyatro oyunumuzu sergiledik. Bu etkinliği yapmamıza öncülük eden öğretmenimize teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Güncel
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