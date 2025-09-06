Haberler

Elazığ'da Başkomiser Bıçakla Saldırıya Uğrayınca Ateş Açtı

Güncelleme:
Elazığ'da evinde tanımadığı bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğrayan Başkomiser Metin K., kendini savunmak için ateş açarak Orhan Ö.'yü öldürdü. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SERBEST BIRAKILAN BAŞKOMİSER: BIÇAKLA SALDIRDI

Elazığ'da evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Ö.'yü tabancayla vurarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkomiser Metin K.'nın ifadesinde, evli ve 4 yaşında 1 çocuğunun olduğunu, Orhan Ö.'yü tanımadığını, evine gittikten sonra karşılaştığı Orhan Ö.'nün kendisine bıçakla saldırdığını, engellemek için ateş açtığını ve kimseye zarar verme amacının olmadığını söylediği öğrenildi.

