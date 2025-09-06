Elazığ'da Başkomiser Bıçakla Saldırıya Uğrayınca Ateş Açtı
Elazığ'da evinde tanımadığı bir kişi tarafından bıçakla saldırıya uğrayan Başkomiser Metin K., kendini savunmak için ateş açarak Orhan Ö.'yü öldürdü. Mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILAN BAŞKOMİSER: BIÇAKLA SALDIRDI
Elazığ'da evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Ö.'yü tabancayla vurarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkomiser Metin K.'nın ifadesinde, evli ve 4 yaşında 1 çocuğunun olduğunu, Orhan Ö.'yü tanımadığını, evine gittikten sonra karşılaştığı Orhan Ö.'nün kendisine bıçakla saldırdığını, engellemek için ateş açtığını ve kimseye zarar verme amacının olmadığını söylediği öğrenildi.
