Elazığ'da Başkomiser Bıçakla Saldırıya Uğrayınca Ateş Açtı

SERBEST BIRAKILAN BAŞKOMİSER: BIÇAKLA SALDIRDI

Elazığ'da evine döndüğünde içeride gördüğü Orhan Ö.'yü tabancayla vurarak öldüren ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Başkomiser Metin K.'nın ifadesinde, evli ve 4 yaşında 1 çocuğunun olduğunu, Orhan Ö.'yü tanımadığını, evine gittikten sonra karşılaştığı Orhan Ö.'nün kendisine bıçakla saldırdığını, engellemek için ateş açtığını ve kimseye zarar verme amacının olmadığını söylediği öğrenildi.

Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,