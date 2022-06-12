Elazığ'da başına demir parçası düşen kişi yaralandı - Haberler

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Elazığ'da başına demir parçası düşen kişi yaralandı

AA - İsmail Şen - Güncel
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Elazığ'da başına demir parçası düşen kişi yaralandı

Elazığ'da boş binanın çatısından başına demir parçası düşen kişi tedavi altına alındı.

Elazığ'da boş binanın çatısından başına demir parçası düşen kişi tedavi altına alındı.

Yeni Mahalle Kemal Şedele Caddesi'nde yıkım kararı verilen 5 katlı boş binanın çatı katındaki demir parçası bilinmeyen nedenle düştü.

Demir parçası, bu sırada aşağıda bulunan kişinin başına çarptı.

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

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