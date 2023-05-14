Elazığ'da barınan depremzedeler oy kullanmak için memleketleri Malatya'ya gitti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evleri hasar gördüğü için Elazığ'ın Keban ilçesinde barınan depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine döndü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da evleri hasar gördüğü için Elazığ'ın Keban ilçesinde barınan depremzedeler oy kullanmak için memleketlerine döndü.

Keban Kaymakamlığı ve Belediye tarafından tahsis edilen servislerle memleketleri Malatya'ya hareket eden depremzedeler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy kullanacak.

Oy verme işleminin ardından depremzedeler araçlarla ilçeye geri dönecek.

Depremzede Mustafa Ayhan, depremin ardından Keban ilçesine geldiklerini belirterek, "Sağ olsunlar değerli insanlarımız büyük bir başarı ile misafirperverlik yapıyor. Bugün de oyumuzu kullanmak için Malatya'ya götürüyorlar. Bütün yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Ziya Bayduz da depremde evi hasar gördüğü için Keban ilçesinde kaldıklarını dile getirerek, bugün de oy kullanmak için memleketlerine döneceklerini aktardı.