ELAZIĞ'DA BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN 2 ÇOCUK BABASI ARANIYOR Güncel Haberler ELAZIĞ'da, balık tutmak için hazırlık yaparken Karakaya Baraj Gölü'ne düşen 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. ELAZIĞ'da, balık tutmak için hazırlık yaparken Karakaya Baraj Gölü'ne düşen 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal için arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Olay, sabaha karşı Baskil ilçesi İmik Uşağı köyüne yakın bölgedeki Karakaya Baraj Gölü'nde meydana geldi. Balık ağlarını germek için tekneye binen Zeynel Abidin İnal, iddiaya göre, dengesini kaybederek göle düştü. Ailesi, İnal'dan haber alamayınca durumu arkadaşlarına bildirdi. Göle açılan arkadaşları, İnal'ın teknesini ve telefonunu barajın ortasında görünce jandarma, AFAD ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, suda kaybolan 2 çocuk babası İnal için arama- kurtarma çalışması başlattı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Zeynel Abidin Göle Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ELAZIĞ'DA BARAJ GÖLÜNE DÜŞEN 2 ÇOCUK BABASI ARANIYOR - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.