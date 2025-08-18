Elazığ'da Baraj Gölünde Boğulma Olayı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, baraj gölüne giren 22 yaşındaki A.A. serinlemek için girdiği suda kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında A.A'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde baraj gölüne giren kişi boğuldu.

Taşpınar köyündeki marina mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren A.A. (22), bir süre sonra suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu A.A'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.

A.A'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti

Olacaklar içine doğmuş! Geriye kalan son paylaşımı kahretti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.