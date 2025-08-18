Elazığ'da Baraj Gölünde Boğulma Olayı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde, baraj gölüne giren 22 yaşındaki A.A. serinlemek için girdiği suda kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında A.A'nın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Taşpınar köyündeki marina mevkisinde arkadaşlarıyla serinlemek için baraj gölüne giren A.A. (22), bir süre sonra suda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu A.A'nın cansız bedeni sudan çıkarıldı.
A.A'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
