Elazığ'da Baraj Gölünde Boğulma Olayı

ELAZIĞ'da Derman Tokur (51), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Aydıncık köyü yakınlarında meydana geldi. Ailesiyle birlikte Keban Baraj Gölü kıyısına pikniğe giden Derman Tokur, serinlemek için suya girdi. Bir süre sonra Tokur'u suda çırpınırken fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yakınları tarafından sudan çıkarılan Tokur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Tokur'un cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber ve Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,