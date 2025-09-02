Elazığ'da Balıkçılar, Kayalıklara Sıkışan Keçi Yavrusunu Kurtardı

Elazığ'da Balıkçılar, Kayalıklara Sıkışan Keçi Yavrusunu Kurtardı
Güncelleme:
Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balık tutan iki arkadaş, kayalıklara sıkışan bir keçi yavrusunu kurtardı. Keçinin hırpalanmış ama sağlıklı olduğu belirtildi.

Ağın ilçesinden balık avlamak için tekneyle baraj gölüne açılan sportif olta balıkçılığı yapan Mehmet Latif Durmuş ve Yakup Turan, gölde bulunan bir adanın çevresinde kayalık bölgede hayvan sesi duydu.

Tekneleri ile sesin geldiği bölgeye yanaşan iki arkadaş bir keçi yavrusunun kayaların arasına sıkıştığını gördü.

Keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtaran iki arkadaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Durmuş, AA muhabirine, "Hayvanın kayalıkların arasına düşüp hareket edemeyecek şekilde sıkıştığını fark ettik. Sarp kayalık bir alan olduğu için keçiye güçlükle ulaşabildik ama onu kurtarmayı başardık." dedi.

Bölgede başka keçilerin de olduğunu belirten Durmuş, "Keçi yavrusu kayalıkların arasında bayağı hırpalanmıştı ama fiziksel durumu iyiydi. Kurtardıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Adada yaklaşık 7-8 keçi daha olduğunu fark ettik. Sanırım bölge sakinleri keçileri otlamaları için adaya bırakmışlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
