Elazığ'da Balık Avında Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu
Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde balık avına giden 46 yaşındaki Ahmet I, suda kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucu cesedi bulundu.
Elazığ'da balık avı için gittiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Keban Baraj Gölü'nün Yenikapı köyü mevkisinde balık avına giden 46 yaşındaki Ahmet I'nın suda kaybolduğu ihbarı çağrı merkezine bildirildi.
Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu baraj gölünde kaybolan Ahmet I'nın cesedini buldu.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel