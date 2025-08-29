Elazığ'da Balık Avında Kaybolan Kişinin Cesedi Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Keban Baraj Gölü'nde balık avına giden 46 yaşındaki Ahmet I, suda kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucu cesedi bulundu.

Elazığ'da balık avı için gittiği baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Keban Baraj Gölü'nün Yenikapı köyü mevkisinde balık avına giden 46 yaşındaki Ahmet I'nın suda kaybolduğu ihbarı çağrı merkezine bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu baraj gölünde kaybolan Ahmet I'nın cesedini buldu.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
Atiba Hutchinson Türkiye'ye geri döndü

Atiba Hutchinson Türkiye'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze saldırılarında ilk aşama başladı, 6 ülkeden İsrail'e kınama geldi

Gazze saldırılarında ilk aşama başladı! 6 ülkeden İsrail'e kınama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.