Elazığ'da Balık Avı İçin Giden Kişi Kayboldu

Elazığ'da Keban Baraj Gölü'nde balık avı için giden 46 yaşındaki Ahmet I, suda kayboldu. Olay üzerine acil sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına başladı.

Elazığ'da balık avı için gittiği baraj gölünde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Keban Baraj Gölü'nün Yenikapı köyü mevkisinde balık avına giden 46 yaşındaki Ahmet I'nın suda kaybolduğu ihbarı çağrı merkezine bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, baraj gölünde kaybolan Ahmet I'nın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
