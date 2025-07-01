Elazığ'da Balık Av Sezonu Başladı

Elazığ'da Balık Av Sezonu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından Keban Baraj Gölü kıyısında düzenlenen törenle mavi sulara açıldı. Yetkililer, av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Elazığ'da balıkçılar, av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, av sezonunun başlaması nedeniyle Denizli köyü Yahyalı mezrası mevkisindeki Keban Baraj Gölü kıyısında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, balıkçılığın ilçe için önemli olduğunu belirterek, av sezonunun hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen de av sezonunun hayırlı olmasını dileyerek, izinsiz balıkçılık yapanların il ve ilçe müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğini bildirdi.

Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan ise av sezonunun ülkeye ve ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ise ilçede 19 teknenin avcılık yaptığını anlattı.

Konuşmaların ardından balıkçılar avlanmak için tekneleriyle mavi sulara açıldı.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, Keban Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İhsan Demir, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci ve balıkçılar katıldı.

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti

Icardi dönmüyor! Galatasaray nedenini öğrenince hemen kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İrem Derici ve DJ Melih Kunukcu aşkı sona erdi

12 yaş farkı çok konuşulmuştu! İrem Derici'den şaşırtan hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.