Elazığ'da bahçe yangını kontrol altına alındı

ELAZIĞ - Elazığ'da bahçede çıkan yangın, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Olay Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nedeni henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bahçede yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınırken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.