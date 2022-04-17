Elazığ'da baharla birlikte yaban domuzları da ortaya çıktı - Haberler

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Elazığ'da baharla birlikte yaban domuzları da ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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- Elazığ'da baharla birlikte yaban domuzları da ortaya çıktı Elazığ'ın Maden ilçesinde baharla birlikte yavru yaban domuzları görünmeye başladı.

ELAZIĞ (İHA) - - Elazığ'da baharla birlikte yaban domuzları da ortaya çıktı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde baharla birlikte yavru yaban domuzları görünmeye başladı.

Maden ilçesi yakınlarında gezen bir vatandaş, yavru yaban domuzunu fark etti. Hemen cep telefonunu açıp hayvanı kayda alan vatandaş, domuzun peşinden gitmeye başladı. Yaban domuzu bir süre sonra gözden kayboldu.

Elazığ'da baharla birlikte yaban domuzları da ortaya çıktı

Elazığ'da baharla birlikte yaban domuzları da ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

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