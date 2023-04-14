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Elazığ'da bağımsız milletvekili adayı Ali Özcan adaylıktan çekildi

Elazığ'da bağımsız milletvekili adayı Ali Özcan adaylıktan çekildi

Güncel Haberler

Elazığ'da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bağımsız milletvekili adayı olan Ali Özcan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Elazığ'da 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bağımsız milletvekili adayı olan Ali Özcan, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

CHP İl Başkanlığında yapılan basın toplantısında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bağımsız milletvekili adaylığından çekilen Ali Özcan'a teşekkür etti.

Ağbaba, "Öncelikle kendi içimizde bütünleşip güçleneceğiz. Türkiye'nin bütün kesimleri var içerimizde. Türkiye'nin geleceği kardeşliği için bir aradayız. Parti içinde bu birlikteliği sağlamak bizim için çok değerli." diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de önemli bir seçim sürecinin yaşandığını belirtti.

26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan ise bağımsız milletvekili adaylığından çekildiğini kaydetti.

Seçim Sonuçları

Elazığ Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Ali Özcan Elazığ Güncel Haberler

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