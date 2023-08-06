Elazığ'da aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

Elazığ'da refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobil takla attı. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza, Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 CDN107 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaç ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipler olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.