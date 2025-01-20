Üye Girişi
Haberler
Resmen göreve başlayan Donald Trump: Acil durum ilan edeceğim

Donald Trump görevine bu sözlerle başladı: Acil durum ilan edeceğim
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

Zafer Partisi Genel Başkanı gözaltına alındı
ABD'de ikinci Trump dönemi başladı: Trump yemin ederek başkanlık koltuğuna oturdu

ABD'de ikinci Donald Trump dönemi resmen başladı
Göreve başlayan Trump, atacağı adımları tek tek sıraladı

Tek tek sıraladı! İşte göreve başlayan Trump'ın atacağı ilk adımlar

Elazığ'da Avcılar Kangal Köpeklerine Saldırdı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde avcılar tarafından bir kangal köpeği telef olurken, bir diğeri yaralandı. Olay sonrası zarar gören aile avcılardan şikayetçi oldu.

Elazığ'da avcılar bir kangalı telef edip birini de yaraladı

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde avcılar tarafından silahla ateş edilen bir kangal köpeği telef olurken biri de ayağından yaralandı.

Olay Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Dal mezrasında meydana geldi. İzin ile bölgede avcılık yapan yabancı uyruklu ve yerli avcılar tarafından bir köpek öldürüldü bir köpek de iki ön bacaklarından vurularak yaralandı. Olay hakkında konuşan Songül Hasdemir, "Ben ailem ile birlikte Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Koçyiğitler köyü Dal mezrasında ikamet etmekteyim. Bizim geçim kaynağımız çiftçilik koyun besiciliği yapmaktayız yaklaşık 210 tane koyunumuz var. Kırsal alanda olduğumuz için evimizi ve koyunlarımızı koruyan 3 tane Kangal cinsi köpeğimiz var. Akşam saat 16.00 civarlarında köye avlanmaya (domuz avına) gelen avcılar tarafından 2 tane Sivas kangal cinsi köpeğimizi vurdular. Bir köpeğimiz öldü. Biri de iki ön ayaklarından yaralandı. Yaralı köpeğimizi Bingöl'de hayvan hastanesine götürüp tedavisini kendimiz yaptırdık. Bu olay ailemiz için çok büyük kayıp, dağlık alanda sürü hayvancılığının verimli bir şeklide yapılabilmesi için Çoban köpeklerinin önemi çok büyüktür. Hayvancılık yapılan bölgede yaban hayvanları kurt gibi tehlikesi olması sebebiyle iyi çoban köpeklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Hem maddi hem de manevi zararlarımız vardır. Ailemiz için çok değerli olan iki tane kangal köpeğimize zarar veren öldüren ve yaralayan avcılardan şikayetçiyiz" dedi.

Hasdemir ailesi avcılar hakkında Karakoçan Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Elazığ'da Avcılar Kangal Köpeklerine Saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY - Güncel
img

Devir teslim öncesi böyle karşıladı! "Evine hoş geldin"
img

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi
img

Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile ilk dönemdeki dostluğun devamı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Trump mesajı
Biden'ın son icraatı belli oldu: Aile üyeleri hakkında af çıkardı

Biden'ın son icraatı belli oldu! Aile üyeleri hakkında af çıkardı
EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler

EYT'yi kaçıranlara kademeli emeklilik geliyor! Yaş aralığı da belli
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Futbolseverlere müjde! TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak

TRT dev maçı şifresiz yayınlayacak
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.