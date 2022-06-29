Atık su borusunda mahsur kalan yavru kedi kurtarıldı

Elazığ'da hastanenin atık su borusunda mahsur kalan yavru kedi veteriner hekimler ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin atık su tahliye borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar durumu hastane yetkilileri ile itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde yavru kedinin metal boru içerisine kafasını sıkıştırdığı için dışarı çıkamadığını tespit etti.

Bunun üzerine kedinin sıkıştığı bölümü yaklaşık 40 santimetre uzunluğunda kesen ekipler, acil müdahale ihtiyacına karşı kediyi boru içerisinde Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürdü.

Yavru kedi, veteriner hekimlerin gözetiminde demir kesme makinesi ile yarılan metal borudan yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.

Susuzluktan ve oksijen yetersizliğinden bitkin düştüğü görülen yavru kedi burada tedavi altına alındı.

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Araştırma Görevlisi Dr. Eren Polat, yaklaşık 2 gün boyunca boruda mahsur kaldığını tahmin ettikleri kediyi zorlukla boru içerisinden çıkardıklarını belirtti.

Kurtarılan kediye öncelikle enjektör yardımıyla su verdiklerini ve oksijen takviyesinde bulunduklarını ifade eden Polat, "Yavru kedimiz şu an zar zor ayağa kalkabiliyor. Çok şükür her hangi bir kırığı

yok. Kendine gelene kadar hastanemizde gereken tedavisini ve bakımını yapacağız." dedi.

AA / Güncel