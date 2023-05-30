Elazığ'ın Maden ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren bastıran sağanak yağış, sele neden oldu.

Elazığ'da aşırı yağış sele neden oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Maden ilçesinde dün öğlen saatlerinden itibaren bastıran sağanak yağış, sele neden oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı kuvvetli sağanak Elazığ'da etkili oldu. Kentte dün öğlen saatlerinden itibaren bastıran sağanak yağış nedeni ile başta ana caddeler olmak üzere sokaklar suyla doldu. Maden ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.