Elazığ'da Asayiş ve Uyuşturucu Operasyonları: 240 Şüpheli Yakalandı

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde 23-29 Haziran'da meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte meydana gelen 247 asayiş olayında yakalanan 240 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 67 bin 371 kişi ve 35 bin 947 araç kontrol edildi. Bu kontrollerde aranan 436 kişi yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Denetimlerde 2 bin 931 araca cezai işlem uygulanırken, 197 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda 4 tabanca, 7 tüfek, 692 fişek, 107 kesici alet, 26 muşta, şarjör, havalı tabanca, 2 elektro şok cihazı, kelepçe ve teleskopik şok cihazı ele geçirildi. Ayrıca 278 gram altın, 2 altın zincir, 15 altın bileklik ve kolye, 5 tam, 3 yarım ve 9 çeyrek altın, 2 küpe ile 69 bin lira nakit paraya da el konuldu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 22 gram esrar, 14 gram metamfetamin, 225 gram kannabinoid, uyuşturucu hap, 145 gram bonzai ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kentte bir haftada meydana gelen 47 trafik kazasında ise 73 kişi yaralandı.

Öte yandan kayıp olarak aranan 9 kişi bulundu.