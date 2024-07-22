Elazığ'da Asayiş Uygulamasında Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi
Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Ayrıca, 21 fişek, 33 dolu kartuş, 14 uyuşturucu nitelikte hap ve kesici alet de bulundu. Denetimler sonucunda 1 şüpheli de yakalandı.
Elazığ'da polis ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik İcadiye Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarında denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, ruhsatsız 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek, 21 fişek, 33 dolu kartuş, 14 uyuşturucu nitelikte hap ve kesici alet ele geçirildi, aranan 1 şüpheli yakalandı.