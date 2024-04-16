Elazığ'da asayiş uygulamasında ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Elazığ'da asayiş uygulamasında ruhsatsız 8 tabanca ve 5 pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentin huzur ve güvenliği ile asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, 14 şüphelinin üst, araç ve ikamet aramalarında, ruhsatsız 8 tabanca, 5 pompalı tüfek ile 58 fişek, 16 kartuş ve kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.