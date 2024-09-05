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Elazığ'da asayiş uygulamasında 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

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Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, ruhsatsız silah bulunduran Ş.Y. ve İ.Y. gözaltına alındı. Uygulama sonucunda 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi ve şüphelilere toplam 9 bin 76 lira idari ceza uygulandı.

Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında, 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, ruhsatsız silah bulunduran Ş.Y. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüphelilere toplam 9 bin 76 lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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