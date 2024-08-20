Elazığ'da Asayiş Uygulamasında 13 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, ruhsatsız silah bulunduran 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek, 114 fişek, 34 kartuş ile kesici alet ele geçirildi. Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik son 1 ayda yürütülen çalışmalar neticesinde 83 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Elazığ'da düzenlenen asayiş uygulamasında 13 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama gerçekleştirdi.
Uygulamada, ruhsatsız silah bulunduran 12 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 11 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek, 114 fişek, 34 kartuş ile kesici alet ele geçirildi.
Öte yandan, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik son 1 ayda yürütülen çalışmalar neticesinde 83 hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.