Asayiş uygulaması yapıldı
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında polis ekipleri, araçları kontrol etti, sürücülerin üst aramasını yaptı.
İcadiye Mahallesi Hozat Garajında ekipler, kontrol noktasında durdukları araçların sürücülerine alkol testi de uyguladı.
Asayiş uygulamasının aralıklarla süreceği belirtildi.
AA / Suat Öztürk - Güncel