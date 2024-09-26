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Elazığ'da Asayiş Uygulaması: 10 Şüpheli Yakalandı

Elazığ'da Asayiş Uygulaması: 10 Şüpheli Yakalandı
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Elazığ'da polis tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 2'si firari hükümlü olmak üzere toplamda 10 aranan şüpheli yakalandı. Uygulama sırasında 1563 kişi sorgulandı ve 222 araç kontrol edildi.

ELAZIĞ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, 2'si firari hükümlü 10 aranan şüpheli yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzzetpaşa, Nailbey, İcadiye, Çarşı, Yenimahalle ve Fevzi Çakmak mahallelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 24 ekip ve 160 personel ile yapılan uygulamada 1563 kişi sorgulandı, 222 araç kontrol edildi. Uygulamalarda ayrıca 38 umuma açık işyeri denetlendi, 3 metruk bina ile 3 park ve bahçe incelendi. Uygulamada 2'si firari hükümlü 10 aranan şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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