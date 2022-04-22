Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 28 kişi tutuklandı
AA - Suat Öztürk - Güncel
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Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 133 şüpheliden 28'i tutuklandı.
Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 133 şüpheliden 28'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulamaları gerçekleştirildi.
Ekipler, bir hafta içerisinde düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 133 şüpheliyi gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 28'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 47 gram esrar, 14 gram metanfetamin, 27 mermi, 2 çalıntı otomobil ele geçirildi.
Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 10 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çalıntı 2 otomobil sahiplerine verildi.
AA / Suat Öztürk - Güncel