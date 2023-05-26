Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı
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Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.
Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişiyi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kayıp olarak aranan 6 kişi de ekiplerce ailelerine teslim edildi.
Uygulamalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 28 fişek, 3 tüfek, çalıntı otomobil ve motosiklet ele geçirildi.
Çalıntı otomobil ve motosiklet sahiplerine verildi.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel