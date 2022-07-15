Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 111 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 111 şüpheliden 14'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezinde asayiş ve "şok" uygulamaları gerçekleştirildi. Ekipler, bir hafta içerisinde çeşitli suçlardan aranan 111 zanlıyı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı, 97'si serbest bırakıldı. Uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 28 mermi, 4,3 gram metamfetamin, 30,1 gram esrar, çalıntı olduğu tespit edilen el arabası, 2 altın yüzük, altın bilezik, 2 gram altın ve çok sayıda hırdavat malzemesi ele geçirildi. Bu arada kayıp olarak aranan 6 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi. AA / Suat Öztürk - Güncel Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 14 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.