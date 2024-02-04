Elazığ'da asayiş uygulamalarında 6'sı hükümlü, 12 kişi yakalandı

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 6'sı hükümlü, 12 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik 1-3 Şubat'ta çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca, 21 fişek, pompalı tüfek, 49 kartuş ve 3 kesici alet ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.