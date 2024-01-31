Elazığ'da asayiş uygulamalarında 5'i hükümlü, 10 kişi yakalandı
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i hükümlü, 10 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ve 5 şüpheli yer alıyor. Yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 17 fişek, 3 pompalı tüfek ve 5 kartuş ele geçirildi. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i hükümlü, 10 kişi yakalandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 17 fişek, 3 pompalı tüfek ve 5 kartuş ele geçirildi.
Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.