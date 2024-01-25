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Elazığ'da Asayiş Uygulamalarında 5 Firari Hükümlü Yakalandı

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Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, ruhsatsız otomatik tüfek, 2 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 5 hükümlü cezaevine gönderilirken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında 5'i firari hükümlü 11 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü ile 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, ruhsatsız otomatik tüfek, 2 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 hükümlü işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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