Elazığ'da asayiş uygulamalarında 12 kişi tutuklandı

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 12'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamak için gerçekleştirdikleri uygulamalarda 39 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 12 kişi tutuklandı.