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Elazığ'da asayiş uygulamalarında 12 kişi tutuklandı

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Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 12'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalamak için gerçekleştirdikleri uygulamalarda 39 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 12 kişi tutuklandı.

Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 39 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler

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