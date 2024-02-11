Elazığ'da asayiş operasyonunda 4 hükümlü yakalandı
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 4'ü firari hükümlü 9 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda, çeşitli suçlardan hükümlü olan 4 kişi cezaevine teslim edildi. Ayrıca, yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, pompalı tüfek, 8 kartuş, bir miktar esrar ve 8 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.
Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 4'ü firari hükümlü 9 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Şubat'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan asayiş uygulamalarında da 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, pompalı tüfek, 8 kartuş, bir miktar esrar ve 8 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.