Elazığ'da asayiş operasyonunda 4 hükümlü yakalandı

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında 4'ü firari hükümlü 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Şubat'ta aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan asayiş uygulamalarında da 5 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 32 fişek, pompalı tüfek, 8 kartuş, bir miktar esrar ve 8 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.