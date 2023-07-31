Elazığ'da Asayiş Operasyonunda 12 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 12 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından son bir hafta gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında çeşitli asayiş olaylarından aranması olan 39 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslarda; M.S.'nin 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Kasten Yaralama' suçlarından 19 yıl, E.Ç.'nin 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Hırsızlık' suçlarından 18 yıl, Ç.Y.'nin 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Kasten Yaralama' suçlarından 17 yıl ve F.B.'nin 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. - ELAZIĞ

Elazığ'da polis ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Yunus ekipleri tarafından son bir hafta gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarında çeşitli asayiş olaylarından aranması olan 39 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslarda; M.S.'nin 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Kasten Yaralama' suçlarından 19 yıl, E.Ç.'nin 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Hırsızlık' suçlarından 18 yıl, Ç.Y.'nin 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama - Kasten Yaralama' suçlarından 17 yıl ve F.B.'nin 'Hırsızlık' suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi. - ELAZIĞ