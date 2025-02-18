Elazığ'da Asayiş Operasyonu: 39 Gözaltı, 5 Tutuklama

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte genel güvenlik ve genel asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik uygulama ve operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 191 fişek, 5 pompalı tüfek, 8 kartuş, 320,87 gram esrar, 107,17 gram sentetik kannabinoid, 60,79 gram metamfetamin ve 6 sentetik ecza ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 1 şüpheli de adli kontrol kararıyla salıverildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerin ardından emniyetten serbest bırakıldı.