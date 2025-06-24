Elazığ'da Asayiş Operasyonu: 2 Gözaltı

Elazığ'da Asayiş Operasyonu: 2 Gözaltı
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Elazığ'da yapılan asayiş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda tespit edilen ve yakalanan 2 şüpheliye ait adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 269 kartuş, 3 kurusıkı tabanca, 410 fişek, 104 kesici alet, 2 elektroşok cihazı, 26 muşta, teleskopik jop ve kelepçe ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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