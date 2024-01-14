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Elazığ'da asayiş operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı

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Elazığ'da gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi ve çeşitli suçlardan aranan 5 hükümlü ile bir hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11-13 Ocak'ta güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi.

Ruhsatsız silah bulundurdukları belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız 5 tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü ile Sanayi Mahallesi'nde bir evde gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin 1 kişi yakalandı.

5 hükümlü ile hırsızlık şüphelisi, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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