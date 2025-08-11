Elazığ'da Asayiş Olaylarına Yönelik Denetimler Açıklandı

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3-10 Ağustos'ta kentte meydana gelen 243 asayiş olayında yakalanan 261 şüpheliden 10'u tutuklandı, 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 60 bin 76 kişi ve 26 bin 26 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 4 bin 155 araca cezai işlem uygulanırken, 208 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda, 5 tabanca, tüfek, 63 fişek, 2 kesici alet, 38,4 gram esrar, 35,54 gram metamfetamin, 94,03 gram bonzai, 9,6 gram bonzai hammaddesi, 39 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 51 kök kenevir, 73 gram kannabinoid ile 246 macun, dedektör ve 3 kazı malzemesi ele geçirildi.

Kentte bir haftada meydana gelen 45 trafik kazasında 84 kişi yaralandı.