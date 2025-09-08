Elazığ'da Asayiş Olayları ve Yapılan Denetimler: 252 Olay, 284 Şüpheli

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-7 Eylül'de kentte meydana gelen 252 asayiş olayında yakalanan 284 şüpheliden 21'i tutuklandı, 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 58 bin 386 kişi ve 26 bin 712 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 73 araca cezai işlem uygulandı, 258 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda 6 tabanca, tabanca şarjörü, 4 tüfek, 186 fişek, 3 kesici alet, 19 mühimmat, 686,48 gram esrar, 326 gram metamfetamin, 366 gram bonzai, 109 sentetik ecza ve uyarıcı hap ile 497 gram kannabinoid ele geçirildi.

Ayrıca gümrük kaçağı 68 bin makaron, 100 elektronik sigara, 20 elektronik sigara likiti, 13 kilogram tütün, 2 sarma makinesi, 10 bin 306 litre akaryakıt, 4 kaynak makinesi, 3 elektronik bakım ürünü ve 60 çift ayakkabı ile 2 çalıntı motosiklet bulundu.

Kentte bir haftada meydana gelen 34 trafik kazasında 78 kişi yaralandı.