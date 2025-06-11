Elazığ'da Asayiş Olayları ve Uyuşturucu Operasyonları

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Elazığ Valiliği, 2-8 Haziran tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olaylarını açıkladı. 228 olayda 220 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı. Uyuşturucu operasyonlarında çeşitli maddeler ele geçirildi, trafik kazalarında 96 kişi yaralandı.

Elazığ Valiliği emniyet ve jandarma bölgesindeki bir haftalık asayiş verilerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 2-8 Haziran'da meydana gelen 228 asayiş olayında yakalanan 220 şüpheliden 9'u tutuklandı, 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Asayiş uygulamalarında 85 bin 601 kişi ve 50 bin 220 araç kontrol edildi, aranan 751 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklandı.

Kontrol edilen araçlardan 3 bin 238 araca cezai işlem uygulandı, 276 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarda da 20 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 16 gram kannabinoid, uyuşturucu nitelikte 178 hap, sentetik ecza ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Yapılan aramalarda 4 tabanca, 6 fişek, 9 kesici alet, tüfek, 2 hassas terazi, 4 cep telefonu, 2 emtia, 450 tütün ambalajı, 111 bin 650 makaron, 286 kilogram kıyılmış tütün, 6 sigara sarma makinesi ve 1612 bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kentte meydana gelen 42 trafik kazasında 96 kişi yaralandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 8 kişi ile motosiklet ve otomobil bulundu.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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