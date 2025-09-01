Elazığ'da Asayiş Olayları ve Trafik Kazaları Raporu

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24-31 Ağustos'ta kentte meydana gelen 230 asayiş olayında yakalanan 277 şüpheliden 29'u tutuklandı, 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 60 bin 721 kişi ve 24 bin 406 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 447 araca cezai işlem uygulanırken, 181 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda, 5 tabanca, 7 tüfek, 42 fişek, 2 kesici alet, 22,69 gram esrar, 78,7 gram metamfetamin, 261,78 gram bonzai, 40,27 gram bonzai ham maddesi, 2 gram kokain, 11,6 gram skunk, 210 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 6 kök Hint keneviri, 205 gram kannabinoid, 58 mühimmat ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kentte bir haftada meydana gelen 44 trafik kazasında 76 kişi yaralandı.