Elazığ'da Asayiş Olayları ve Trafik Kazaları Raporu

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Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde 14-21 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen asayiş olaylarını ve trafik kazalarını açıkladı. 223 asayiş olayında 151 şüpheli yakalanırken, 21'i tutuklandı. Ayrıca, 60 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi yaralandı.

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14-21 Temmuz'da, kentte meydana gelen 223 asayiş olayında yakalanan 151 şüpheliden 21'i tutuklandı, 17 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 67 bin 429 kişi ve 26 bin 98 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 2 bin 532 araca cezai işlem uygulanırken, 168 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda, 3 tabanca, 2 tüfek, 15 fişek, 51 gram esrar, 3,46 kokain, 12,64 metamfetamin, 350 gram bonzai, 3 sentetik ecza, 551 kök kenevir, 50 gram kenevir tohumu, 446 gram kannabinoid, uyuşturucu kullanma aparatı ve kaçak 180 ilaç ile 15 bin faturasız çay malzemesi ele geçirildi.

Kentte bir haftada meydana gelen 60 trafik kazasında, 7 kişi öldü, 96 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel
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