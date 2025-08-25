Elazığ'da Asayiş Olayları: 261 Olay, 26 Tutuklama

Elazığ Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgesinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin verileri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27-24 Ağustos'ta kentte meydana gelen 261 asayiş olayında yakalanan 183 şüpheliden 26'sı tutuklandı, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Uygulamalarda, 59 bin 667 kişi ve 25 bin 450 araç kontrol edildi.

Denetimlerde 3 bin 503 araca cezai işlem uygulanırken, 213 araç trafikten men edildi.

Yürütülen çalışmalarda, 6 tabanca, tüfek, 34 fişek, 4 kesici alet, 1310,02 gram esrar, 20,2 gram metamfetamin, 1878,89 gram bonzai, 98,86 gram bonzai ham maddesi, 272 sentetik ecza ve uyarıcı hap, 2 kök Hint keneviri ve 221 gram kannabinoid ele geçirildi.

Kentte bir haftada meydana gelen 42 trafik kazasında 75 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.