Elazığ'da artık yemekler belediye aracılığıyla sahipsiz hayvanlara ulaştırılıyor - Haberler

Elazığ Belediyesi, kentte yerleştirdiği artık yemek ve bayat ekmek kutusunda toplanan yemeklerle barınak ve sokakta yaşayan hayvanların karınlarını doyuruyor.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, artık yemek ve bayat ekmekleri değerlendirmek için çalışma yaptı.

Ekipler, "Geleceğini düşün, israf etme" sloganıyla mahallelere ve büyük parklara ilk etapta 60 "artık yemek ve bayat ekmek kutusu" yerleştirdi.

Artık yemek ve bayat ekmekleri düzenli bir şekilde her gün alan belediye personeli, bunları Sokak Hayvanları Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüp gerekli ayrıştırmayı yaparak hayvanların yiyebileceği hale getiriyor.

Ekipler, öncelikle barınakta bakılan 350'ye yakın kedi ve köpeğin yeme ihtiyacını karşılayıp, kalan yemekleri de kentin farklı noktalarında bakımını yaptıkları hayvanlar için bırakıyor.

"İsrafın önüne geçmiş oluyoruz"

Veteriner İşleri Müdürü Fetih Arslantaş, AA muhabirine, barınakta ve kent genelinde hayvanların yemek ihtiyacını karşılamak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Özel dizayn edilmiş iki bölmeli kutuları hemen her mahalleye ve büyük parklara yerleştirdikleri ifade eden Arslantaş, şöyle konuştu:

"Artık yemek ve bayat ekmek kutularını 1,5 metre uzunlukta, 60 santimetre genişliğinde tasarladık. Kutunun içerisinde 2 kova bulunuyor, görevli personelimiz her gün kutulara atılan yemekleri topluyor. Bu kutuların temizliğini her gün yapıyoruz. Kutunun içinde havalandırma delikleri de bulunuyor. Bu delikler koku olmasını engelleyecek. Burada alınan artık yemekler ve bayat ekmekler, geçici bakımevine götürülüyor. Ayrıştırma işlemleri gerçekleştirdikten sonra yemekler barınağımızdaki hayvanlara veriliyor. Fazla kalan yemekler de kentin farklı noktalarında bakımını yaptığımız sokak hayvanları için bırakılıyor." diye konuştu.

Yaptıkları projeden dolayı vatandaşlardan olumlu dönüşler aldıklarını belirten Arslantaş, şöyle konuştu:

"Bu projenin iki amacı var. Elde ettiğimiz artık yemekler sokak hayvanlarına yemek oluyor ve israfın önüne geçiyoruz. Birleşmiş Milletlerin yayınlamış olduğu rapora göre ülkemiz gıda israfında üçüncü sırada yer alıyor. Bu proje ile israfın önüne geçilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu projemizde vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Talep ettikleri zaman istedikleri yerlere de yerleştiriyoruz."

Belediye personeli Selim Yıldırım da "Vatandaşlarımızın evlerinde ve toplumsal alanlarda kullanmamış oldukları arta kalan ekmek ve yemekleri geri dönüştürerek sokak hayvanlarına veriyoruz. İlk olarak barınaktaki hayvanlarımıza veriyoruz, daha sonra dağlarda aç kalan hayvanlara götürüyoruz. Hem israfın önüne geçmiş oluyoruz hem de daha fazla hayvana ulaşmış oluyoruz. Yaptığımız içten mutluyuz, severek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ekmek ve yemekler çöpe gitmiyor"

Vatandaşlardan Sude Tuncel de projeyi anlamlı ve yerinde gördüğünü söyledi.

Bu tür projelerin çoğalması gerektiğini dile getiren Tuncel, "Hem hayvanlarımız yararlanıyor hem de ekmek ve yemekler israf olmuyor. Mahallemizde gördüğümde şaşırmıştım. Sonra öğrenince çok hoşuma gitti. Biz de evimizde artan yemekleri bu şekilde atıyoruz. Bu sayede sokak hayvanlarımız doymuş oluyor. Ekmek ve yemekler çöpe gitmiyor." şeklinde konuştu.