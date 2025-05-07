Elazığ'da Arkeolojik Kazı Çalışmaları Yeniden Başladı

Elazığ'da Tadım Kalesi ve Höyüğü'nde arkeolojik kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Vali Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkeze bağlı Tadım köyü sınırlarında yer alan kale ve höyükte ara verilen arkeolojik kazı çalışmalarının yeniden başladığını duyurdu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi başkanlığında, uzman arkeologlar ve teknik ekip eşliğinde yürütülen kazıların bölgenin tarihi geçmişine ışık tutmaya devam edeceğini belirten Hatipoğlu, geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalarda, Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı'na (MÖ 4000-3200) tarihlenen ve yaklaşık 6 bin yıllık olduğu değerlendirilen iki kutsal ocağın gün yüzüne çıkarıldığını anımsattı.

Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Üzerlerinde stilize edilmiş insan ve boğa figürlerinin yer aldığı bu yapılar, erken dönem inanç sistemleri ve aile yapısına dair önemli ipuçları sunmuştu. Aynı dönemde çok sayıda envanterlik eser de bulunmuş, bu eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemleri tamamlanarak ilimiz Arkeoloji ve Etnografya Müzesi envanterine kazandırılmıştı. 2025 kazı sezonunda ise hem arkeolojik verilerin derinleştirilmesi hem de bölgedeki kültürel mirasın korunarak geleceğe aktarılmasını hedefliyoruz. Kazı çalışmalarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."