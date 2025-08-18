Elazığ'da Arazide Yangın Çıktı

ELAZIĞ'da arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kovancılar ilçesine bağlı Gedikyurt köyünde arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,