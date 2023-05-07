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Elazığ'da arazide erkek cesedi bulundu

Elazığ'da arazide erkek cesedi bulundu

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Elazığ'da arazide erkek cesedi bulundu.

Elazığ'da arazide erkek cesedi bulundu.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde arazide hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ekiplerce yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin 66 yaşındaki Hıdır A. olduğu tespit edildi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hıdır A'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel

Otopsi Elazığ Güncel Haberler

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